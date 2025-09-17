THREE ($THREE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00207573 $ 0.00207573 $ 0.00207573 24J Rendah $ 0.00214397 $ 0.00214397 $ 0.00214397 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00207573$ 0.00207573 $ 0.00207573 24J Tinggi $ 0.00214397$ 0.00214397 $ 0.00214397 Sepanjang Masa $ 0.439654$ 0.439654 $ 0.439654 Harga Terendah $ 0.00125$ 0.00125 $ 0.00125 Perubahan Harga (1J) +0.71% Perubahan Harga (1D) -0.92% Perubahan Harga (7D) -17.33% Perubahan Harga (7D) -17.33%

THREE ($THREE) harga masa nyata ialah $0.00210962. Sepanjang 24 jam yang lalu, $THREE didagangkan antara $ 0.00207573 rendah dan $ 0.00214397 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $THREE sepanjang masa ialah $ 0.439654, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00125.

Dari segi prestasi jangka pendek, $THREE telah berubah sebanyak +0.71% sejak sejam yang lalu, -0.92% dalam 24 jam dan -17.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

THREE ($THREE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 210.66K$ 210.66K $ 210.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 210.66K$ 210.66K $ 210.66K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa THREE ialah $ 210.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $THREE ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 210.66K.