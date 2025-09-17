Threshold USD (THUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 Harga Terendah $ 0.904712$ 0.904712 $ 0.904712 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.20% Perubahan Harga (7D) +0.20%

Threshold USD (THUSD) harga masa nyata ialah $1.001. Sepanjang 24 jam yang lalu, THUSD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THUSD sepanjang masa ialah $ 1.022, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.904712.

Dari segi prestasi jangka pendek, THUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Threshold USD (THUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 886.35K$ 886.35K $ 886.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 201.20M$ 201.20M $ 201.20M Bekalan Peredaran 885.10K 885.10K 885.10K Jumlah Bekalan 200,916,670.7194214 200,916,670.7194214 200,916,670.7194214

Had Pasaran semasa Threshold USD ialah $ 886.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THUSD ialah 885.10K, dengan jumlah bekalan sebanyak 200916670.7194214. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 201.20M.