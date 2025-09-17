Lagi Mengenai THUSD

Maklumat Harga THUSD

Laman Web Rasmi THUSD

Tokenomik THUSD

Ramalan Harga THUSD

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Threshold USD Logo

Threshold USD Harga (THUSD)

Tidak tersenarai

1 THUSD ke USD Harga Langsung:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Threshold USD (THUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:13:28 (UTC+8)

Threshold USD (THUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 0.904712
$ 0.904712$ 0.904712

--

--

+0.20%

+0.20%

Threshold USD (THUSD) harga masa nyata ialah $1.001. Sepanjang 24 jam yang lalu, THUSD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THUSD sepanjang masa ialah $ 1.022, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.904712.

Dari segi prestasi jangka pendek, THUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Threshold USD (THUSD) Maklumat Pasaran

$ 886.35K
$ 886.35K$ 886.35K

--
----

$ 201.20M
$ 201.20M$ 201.20M

885.10K
885.10K 885.10K

200,916,670.7194214
200,916,670.7194214 200,916,670.7194214

Had Pasaran semasa Threshold USD ialah $ 886.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THUSD ialah 885.10K, dengan jumlah bekalan sebanyak 200916670.7194214. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 201.20M.

Threshold USD (THUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Threshold USD kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Threshold USD kepada USD adalah $ +0.0012002991.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Threshold USD kepada USD adalah $ +0.0305140836.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Threshold USD kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0012002991+0.12%
60 Hari$ +0.0305140836+3.05%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Threshold USD (THUSD)

An over-collateralized USD stablecoin, backed by tBTC.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Threshold USD (THUSD) Sumber

Laman Web Rasmi

Threshold USD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Threshold USD (THUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Threshold USD (THUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Threshold USD.

Semak Threshold USD ramalan harga sekarang!

THUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Threshold USD (THUSD)

Memahami tokenomik Threshold USD (THUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token THUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Threshold USD (THUSD)

Berapakah nilai Threshold USD (THUSD) hari ini?
Harga langsung THUSD dalam USD ialah 1.001 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa THUSD ke USD?
Harga semasa THUSD ke USD ialah $ 1.001. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Threshold USD?
Had pasaran untuk THUSD ialah $ 886.35K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran THUSD?
Bekalan edaran THUSD ialah 885.10K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) THUSD?
THUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.022 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa THUSD?
THUSD melihat harga ATL sebanyak 0.904712 USD.
Berapakah jumlah dagangan THUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk THUSDialah -- USD.
Adakah THUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
THUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak THUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:13:28 (UTC+8)

Threshold USD (THUSD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.