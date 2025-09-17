Thumb (THUMB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00252696 $ 0.00252696 $ 0.00252696 24J Rendah $ 0.00263406 $ 0.00263406 $ 0.00263406 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00252696$ 0.00252696 $ 0.00252696 24J Tinggi $ 0.00263406$ 0.00263406 $ 0.00263406 Sepanjang Masa $ 0.01350546$ 0.01350546 $ 0.01350546 Harga Terendah $ 0.00109283$ 0.00109283 $ 0.00109283 Perubahan Harga (1J) +0.35% Perubahan Harga (1D) -1.42% Perubahan Harga (7D) +0.68% Perubahan Harga (7D) +0.68%

Thumb (THUMB) harga masa nyata ialah $0.00257283. Sepanjang 24 jam yang lalu, THUMB didagangkan antara $ 0.00252696 rendah dan $ 0.00263406 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THUMB sepanjang masa ialah $ 0.01350546, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00109283.

Dari segi prestasi jangka pendek, THUMB telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, -1.42% dalam 24 jam dan +0.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Thumb (THUMB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 527.51K$ 527.51K $ 527.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 527.51K$ 527.51K $ 527.51K Bekalan Peredaran 206.89M 206.89M 206.89M Jumlah Bekalan 206,892,539.203961 206,892,539.203961 206,892,539.203961

Had Pasaran semasa Thumb ialah $ 527.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THUMB ialah 206.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 206892539.203961. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 527.51K.