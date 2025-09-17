Apakah itu ThunderCore (TT)

ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network.

Tokenomik ThunderCore (TT)

Memahami tokenomik ThunderCore (TT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ThunderCore (TT) Berapakah nilai ThunderCore (TT) hari ini? Harga langsung TT dalam USD ialah 0.00256173 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TT ke USD? $ 0.00256173 . Lihat Harga semasa TT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ThunderCore? Had pasaran untuk TT ialah $ 32.39M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TT? Bekalan edaran TT ialah 12.64B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TT? TT mencapai harga ATH sebanyak 0.052424 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TT? TT melihat harga ATL sebanyak 0.00236452 USD . Berapakah jumlah dagangan TT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TTialah -- USD . Adakah TT akan naik lebih tinggi tahun ini? TT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

