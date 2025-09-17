Tiamonds (TOTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00561807 $ 0.00561807 $ 0.00561807 24J Rendah $ 0.00569674 $ 0.00569674 $ 0.00569674 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00561807$ 0.00561807 $ 0.00561807 24J Tinggi $ 0.00569674$ 0.00569674 $ 0.00569674 Sepanjang Masa $ 0.00966738$ 0.00966738 $ 0.00966738 Harga Terendah $ 0.00514559$ 0.00514559 $ 0.00514559 Perubahan Harga (1J) +0.60% Perubahan Harga (1D) +0.98% Perubahan Harga (7D) +4.70% Perubahan Harga (7D) +4.70%

Tiamonds (TOTO) harga masa nyata ialah $0.00569674. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOTO didagangkan antara $ 0.00561807 rendah dan $ 0.00569674 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOTO sepanjang masa ialah $ 0.00966738, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00514559.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOTO telah berubah sebanyak +0.60% sejak sejam yang lalu, +0.98% dalam 24 jam dan +4.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tiamonds (TOTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.38M$ 5.38M $ 5.38M Bekalan Peredaran 290.63M 290.63M 290.63M Jumlah Bekalan 943,757,581.0736599 943,757,581.0736599 943,757,581.0736599

Had Pasaran semasa Tiamonds ialah $ 1.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOTO ialah 290.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 943757581.0736599. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.38M.