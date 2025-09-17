Tidal Finance (TIDAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.05676$ 0.05676 $ 0.05676 Harga Terendah $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.46% Perubahan Harga (7D) -6.33% Perubahan Harga (7D) -6.33%

Tidal Finance (TIDAL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TIDAL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TIDAL sepanjang masa ialah $ 0.05676, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TIDAL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.46% dalam 24 jam dan -6.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tidal Finance (TIDAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 98.36K$ 98.36K $ 98.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 247.25K$ 247.25K $ 247.25K Bekalan Peredaran 7.89B 7.89B 7.89B Jumlah Bekalan 19,838,000,001.0 19,838,000,001.0 19,838,000,001.0

Had Pasaran semasa Tidal Finance ialah $ 98.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TIDAL ialah 7.89B, dengan jumlah bekalan sebanyak 19838000001.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 247.25K.