Tidecoin (TDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.088796 $ 0.088796 $ 0.088796 24J Rendah $ 0.098328 $ 0.098328 $ 0.098328 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.088796$ 0.088796 $ 0.088796 24J Tinggi $ 0.098328$ 0.098328 $ 0.098328 Sepanjang Masa $ 0.778444$ 0.778444 $ 0.778444 Harga Terendah $ 0.04441292$ 0.04441292 $ 0.04441292 Perubahan Harga (1J) +0.58% Perubahan Harga (1D) +7.20% Perubahan Harga (7D) +4.27% Perubahan Harga (7D) +4.27%

Tidecoin (TDC) harga masa nyata ialah $0.098204. Sepanjang 24 jam yang lalu, TDC didagangkan antara $ 0.088796 rendah dan $ 0.098328 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TDC sepanjang masa ialah $ 0.778444, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04441292.

Dari segi prestasi jangka pendek, TDC telah berubah sebanyak +0.58% sejak sejam yang lalu, +7.20% dalam 24 jam dan +4.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tidecoin (TDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Bekalan Peredaran 18.63M 18.63M 18.63M Jumlah Bekalan 18,631,419.54678297 18,631,419.54678297 18,631,419.54678297

Had Pasaran semasa Tidecoin ialah $ 1.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TDC ialah 18.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 18631419.54678297. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.83M.