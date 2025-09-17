Tidex (TDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.804177$ 0.804177 $ 0.804177 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Tidex (TDX) harga masa nyata ialah $0.00790007. Sepanjang 24 jam yang lalu, TDX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TDX sepanjang masa ialah $ 0.804177, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TDX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tidex (TDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 79.00K$ 79.00K $ 79.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 790.01K$ 790.01K $ 790.01K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Tidex ialah $ 79.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TDX ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 790.01K.