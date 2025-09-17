TiFi (TIFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.60% Perubahan Harga (1D) +1.95% Perubahan Harga (7D) +4.37% Perubahan Harga (7D) +4.37%

TiFi (TIFI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TIFI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TIFI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TIFI telah berubah sebanyak -0.60% sejak sejam yang lalu, +1.95% dalam 24 jam dan +4.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TiFi (TIFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 164.50K$ 164.50K $ 164.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Bekalan Peredaran 47.00T 47.00T 47.00T Jumlah Bekalan 721,849,422,181,271.8 721,849,422,181,271.8 721,849,422,181,271.8

Had Pasaran semasa TiFi ialah $ 164.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TIFI ialah 47.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 721849422181271.8. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.53M.