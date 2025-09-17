Tiger Alpha (SN107) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.519061 $ 0.519061 $ 0.519061 24J Rendah $ 0.535774 $ 0.535774 $ 0.535774 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.519061$ 0.519061 $ 0.519061 24J Tinggi $ 0.535774$ 0.535774 $ 0.535774 Sepanjang Masa $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Harga Terendah $ 0.378959$ 0.378959 $ 0.378959 Perubahan Harga (1J) +0.86% Perubahan Harga (1D) +0.90% Perubahan Harga (7D) +7.60% Perubahan Harga (7D) +7.60%

Tiger Alpha (SN107) harga masa nyata ialah $0.531576. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN107 didagangkan antara $ 0.519061 rendah dan $ 0.535774 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN107 sepanjang masa ialah $ 1.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.378959.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN107 telah berubah sebanyak +0.86% sejak sejam yang lalu, +0.90% dalam 24 jam dan +7.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tiger Alpha (SN107) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 600.29K$ 600.29K $ 600.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 600.29K$ 600.29K $ 600.29K Bekalan Peredaran 1.13M 1.13M 1.13M Jumlah Bekalan 1,130,637.812151008 1,130,637.812151008 1,130,637.812151008

Had Pasaran semasa Tiger Alpha ialah $ 600.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN107 ialah 1.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1130637.812151008. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 600.29K.