Tigra (TIGRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00011755 24J Tinggi $ 0.00011943 Sepanjang Masa $ 0.00258221 Harga Terendah $ 0.00003915 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.88% Perubahan Harga (7D) -1.81%

Tigra (TIGRA) harga masa nyata ialah $0.00011889. Sepanjang 24 jam yang lalu, TIGRA didagangkan antara $ 0.00011755 rendah dan $ 0.00011943 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TIGRA sepanjang masa ialah $ 0.00258221, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003915.

Dari segi prestasi jangka pendek, TIGRA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.88% dalam 24 jam dan -1.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tigra (TIGRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 118.89K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 118.89K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Tigra ialah $ 118.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TIGRA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.89K.