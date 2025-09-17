Tigres Fan Token (TIGRES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.1232 $ 0.1232 $ 0.1232 24J Rendah $ 0.1344 $ 0.1344 $ 0.1344 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.1232$ 0.1232 $ 0.1232 24J Tinggi $ 0.1344$ 0.1344 $ 0.1344 Sepanjang Masa $ 9.98$ 9.98 $ 9.98 Harga Terendah $ 0.1166$ 0.1166 $ 0.1166 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.16% Perubahan Harga (7D) +2.79% Perubahan Harga (7D) +2.79%

Tigres Fan Token (TIGRES) harga masa nyata ialah $0.1251. Sepanjang 24 jam yang lalu, TIGRES didagangkan antara $ 0.1232 rendah dan $ 0.1344 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TIGRES sepanjang masa ialah $ 9.98, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1166.

Dari segi prestasi jangka pendek, TIGRES telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.16% dalam 24 jam dan +2.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tigres Fan Token (TIGRES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 350.27K$ 350.27K $ 350.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Bekalan Peredaran 2.80M 2.80M 2.80M Jumlah Bekalan 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Had Pasaran semasa Tigres Fan Token ialah $ 350.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TIGRES ialah 2.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.50M.