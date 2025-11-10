TikTrix Harga Hari Ini

Harga langsung TikTrix (TRIX) hari ini ialah $ 0.034204, dengan 12.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRIX kepada USD penukaran adalah $ 0.034204 setiap TRIX.

TikTrix kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,211,360, dengan bekalan edaran sebanyak 152.36M TRIX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRIX didagangkan antara $ 0.02914677 (rendah) dan $ 0.03433959 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.258948, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0254896.

Dalam prestasi jangka pendek, TRIX dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -30.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TikTrix (TRIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.41M$ 68.41M $ 68.41M Bekalan Peredaran 152.36M 152.36M 152.36M Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa TikTrix ialah $ 5.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRIX ialah 152.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.41M.