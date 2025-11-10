Tokenomik TikTrix (TRIX)

Tokenomik TikTrix (TRIX)

Lihat cerapan utama tentang TikTrix (TRIX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:23:39 (UTC+8)
TikTrix (TRIX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TikTrix (TRIX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.68M
$ 4.68M$ 4.68M
Jumlah Bekalan:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Bekalan Edaran:
$ 152.36M
$ 152.36M$ 152.36M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 61.48M
$ 61.48M$ 61.48M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.258948
$ 0.258948$ 0.258948
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0254896
$ 0.0254896$ 0.0254896
Harga Semasa:
$ 0.03076054
$ 0.03076054$ 0.03076054

TikTrix (TRIX) Maklumat

Tiktrix is a Web3-based game content platform that combines real-world gaming with blockchain-based token economies. The platform aims to establish a fair and transparent reward system for both game developers and players, utilizing NFT-based items and utility tokens for ecosystem transactions. Tiktrix seeks to bridge the gap between traditional gaming and decentralized finance by allowing users to participate in missions, earn rewards, and trade digital assets across the ecosystem. Its core architecture is built to support sustainable token circulation and community-driven governance.

Laman Web Rasmi:
https://www.tiktrix.gg/

Tokenomik TikTrix (TRIX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TikTrix (TRIX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TRIX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TRIX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TRIX, terokai TRIX harga langsung token!

TRIX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TRIX? Halaman ramalan harga TRIX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi