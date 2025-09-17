Tim (TIM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.07% Perubahan Harga (7D) +6.28% Perubahan Harga (7D) +6.28%

Tim (TIM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TIM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TIM sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TIM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.07% dalam 24 jam dan +6.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tim (TIM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.34K$ 37.34K $ 37.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.34K$ 37.34K $ 37.34K Bekalan Peredaran 799.96M 799.96M 799.96M Jumlah Bekalan 799,959,429.0 799,959,429.0 799,959,429.0

Had Pasaran semasa Tim ialah $ 37.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TIM ialah 799.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 799959429.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.34K.