Time Capital Markets (TCM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.67% Perubahan Harga (1D) -15.27% Perubahan Harga (7D) -23.02% Perubahan Harga (7D) -23.02%

Time Capital Markets (TCM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TCM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TCM sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TCM telah berubah sebanyak -1.67% sejak sejam yang lalu, -15.27% dalam 24 jam dan -23.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Time Capital Markets (TCM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 82.25K$ 82.25K $ 82.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 82.25K$ 82.25K $ 82.25K Bekalan Peredaran 955.83M 955.83M 955.83M Jumlah Bekalan 955,829,209.9986097 955,829,209.9986097 955,829,209.9986097

Had Pasaran semasa Time Capital Markets ialah $ 82.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TCM ialah 955.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 955829209.9986097. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 82.25K.