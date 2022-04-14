Tokenomik Time Capital Markets (TCM)
Time Capital Markets (TCM) Maklumat
Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators).
Time Capital Markets (TCM) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Time Capital Markets (TCM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Time Capital Markets (TCM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Time Capital Markets (TCM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TCM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TCM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TCM, terokai TCM harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.