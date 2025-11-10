Tokenomik TIME (TIME)

Tokenomik TIME (TIME)

Lihat cerapan utama tentang TIME (TIME), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:45:27 (UTC+8)
USD

TIME (TIME) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TIME (TIME), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 153.97K
$ 153.97K$ 153.97K
Jumlah Bekalan:
$ 465.34B
$ 465.34B$ 465.34B
Bekalan Edaran:
$ 465.34B
$ 465.34B$ 465.34B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 153.97K
$ 153.97K
$ 153.97K$ 153.97K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00006371
$ 0.00006371$ 0.00006371
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

TIME (TIME) Maklumat

TimeCoin is your timely ticket into the world of crypto, designed for those who value precision and punctuality in their investments. Whether you missed out on Bitcoin, Ethereum, Solana, or any other groundbreaking token, TimeCoin ensures you are always on time with your investments.

Key Features: $TIMECOIN: Our token, $TIME, is all about being on time. It thrives on timely deals and precise market entries.

Anti-Manipulation: Designed to resist market manipulations, ensuring fair and transparent transactions.

Time-Limited Deals: Offers exclusive, time-sensitive opportunities for maximum gains.

Top Listings: Ensures timely top listings on both decentralized and centralized exchanges.

Strategic Partnerships: Collaborates with key partners and KOLs to enhance market presence.

Controlled Supply: Our presale is strictly limited by quantity, time, and entry options.

Clear Timelines: Every event is planned within a specific timeframe, giving investors clarity and confidence.

Laman Web Rasmi:
https://time.meme/
Kertas putih:
https://wiki.time.meme/untitled

Tokenomik TIME (TIME): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TIME (TIME) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TIME yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TIME yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TIME, terokai TIME harga langsung token!

TIME Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TIME? Halaman ramalan harga TIME kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

