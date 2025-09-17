TIMES ($TIMES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0005767 $ 0.0005767 $ 0.0005767 24J Rendah $ 0.0006233 $ 0.0006233 $ 0.0006233 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0005767$ 0.0005767 $ 0.0005767 24J Tinggi $ 0.0006233$ 0.0006233 $ 0.0006233 Sepanjang Masa $ 0.126407$ 0.126407 $ 0.126407 Harga Terendah $ 0.00036743$ 0.00036743 $ 0.00036743 Perubahan Harga (1J) +3.04% Perubahan Harga (1D) +2.90% Perubahan Harga (7D) +2.66% Perubahan Harga (7D) +2.66%

TIMES ($TIMES) harga masa nyata ialah $0.00061971. Sepanjang 24 jam yang lalu, $TIMES didagangkan antara $ 0.0005767 rendah dan $ 0.0006233 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $TIMES sepanjang masa ialah $ 0.126407, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00036743.

Dari segi prestasi jangka pendek, $TIMES telah berubah sebanyak +3.04% sejak sejam yang lalu, +2.90% dalam 24 jam dan +2.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TIMES ($TIMES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 251.23K$ 251.23K $ 251.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 616.81K$ 616.81K $ 616.81K Bekalan Peredaran 407.31M 407.31M 407.31M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa TIMES ialah $ 251.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $TIMES ialah 407.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 616.81K.