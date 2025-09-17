Lagi Mengenai $TIMES

TIMES Harga ($TIMES)

Tidak tersenarai

1 $TIMES ke USD Harga Langsung:

$0.00062006
$0.00062006
+2.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
TIMES ($TIMES) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:14:02 (UTC+8)

TIMES ($TIMES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0005767
$ 0.0005767
24J Rendah
$ 0.0006233
$ 0.0006233
24J Tinggi

$ 0.0005767
$ 0.0005767

$ 0.0006233
$ 0.0006233

$ 0.126407
$ 0.126407

$ 0.00036743
$ 0.00036743

+3.04%

+2.90%

+2.66%

+2.66%

TIMES ($TIMES) harga masa nyata ialah $0.00061971. Sepanjang 24 jam yang lalu, $TIMES didagangkan antara $ 0.0005767 rendah dan $ 0.0006233 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $TIMES sepanjang masa ialah $ 0.126407, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00036743.

Dari segi prestasi jangka pendek, $TIMES telah berubah sebanyak +3.04% sejak sejam yang lalu, +2.90% dalam 24 jam dan +2.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TIMES ($TIMES) Maklumat Pasaran

$ 251.23K
$ 251.23K

--
--

$ 616.81K
$ 616.81K

407.31M
407.31M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa TIMES ialah $ 251.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $TIMES ialah 407.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 616.81K.

TIMES ($TIMES) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga TIMES kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga TIMES kepada USD adalah $ -0.0002579396.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga TIMES kepada USD adalah $ +0.0000753356.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga TIMES kepada USD adalah $ -0.0009309365320226847.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.90%
30 Hari$ -0.0002579396-41.62%
60 Hari$ +0.0000753356+12.16%
90 Hari$ -0.0009309365320226847-60.03%

Apakah itu TIMES ($TIMES)

The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

TIMES ($TIMES) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

TIMES Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TIMES ($TIMES) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TIMES ($TIMES) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TIMES.

Semak TIMES ramalan harga sekarang!

$TIMES kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik TIMES ($TIMES)

Memahami tokenomik TIMES ($TIMES) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $TIMES dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TIMES ($TIMES)

Berapakah nilai TIMES ($TIMES) hari ini?
Harga langsung $TIMES dalam USD ialah 0.00061971 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $TIMES ke USD?
Harga semasa $TIMES ke USD ialah $ 0.00061971. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TIMES?
Had pasaran untuk $TIMES ialah $ 251.23K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $TIMES?
Bekalan edaran $TIMES ialah 407.31M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $TIMES?
$TIMES mencapai harga ATH sebanyak 0.126407 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $TIMES?
$TIMES melihat harga ATL sebanyak 0.00036743 USD.
Berapakah jumlah dagangan $TIMES?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $TIMESialah -- USD.
Adakah $TIMES akan naik lebih tinggi tahun ini?
$TIMES mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $TIMESramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:14:02 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.