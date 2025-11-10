Timeswap Harga Hari Ini

Harga langsung Timeswap (TIME) hari ini ialah $ 0.00152929, dengan 0.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TIME kepada USD penukaran adalah $ 0.00152929 setiap TIME.

Timeswap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 535,252, dengan bekalan edaran sebanyak 350.00M TIME. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TIME didagangkan antara $ 0.00150196 (rendah) dan $ 0.0015293 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01381594, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00119964.

Dalam prestasi jangka pendek, TIME dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -23.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Timeswap (TIME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 535.25K$ 535.25K $ 535.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Bekalan Peredaran 350.00M 350.00M 350.00M Jumlah Bekalan 1,750,000,000.0 1,750,000,000.0 1,750,000,000.0

Had Pasaran semasa Timeswap ialah $ 535.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TIME ialah 350.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1750000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.68M.