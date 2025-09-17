TinHatCat (THC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.03140105 24J Tinggi $ 0.03210595 Sepanjang Masa $ 0.729156 Harga Terendah $ 0.03111533 Perubahan Harga (1J) -0.60% Perubahan Harga (1D) -0.93% Perubahan Harga (7D) -10.38%

TinHatCat (THC) harga masa nyata ialah $0.03146783. Sepanjang 24 jam yang lalu, THC didagangkan antara $ 0.03140105 rendah dan $ 0.03210595 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THC sepanjang masa ialah $ 0.729156, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03111533.

Dari segi prestasi jangka pendek, THC telah berubah sebanyak -0.60% sejak sejam yang lalu, -0.93% dalam 24 jam dan -10.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TinHatCat (THC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 734.25K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 734.25K Bekalan Peredaran 23.33M Jumlah Bekalan 23,333,333.0

Had Pasaran semasa TinHatCat ialah $ 734.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THC ialah 23.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 23333333.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 734.25K.