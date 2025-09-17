tism (TISM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00158944$ 0.00158944 $ 0.00158944 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.39% Perubahan Harga (1D) -1.53% Perubahan Harga (7D) -0.32% Perubahan Harga (7D) -0.32%

tism (TISM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TISM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TISM sepanjang masa ialah $ 0.00158944, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TISM telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, -1.53% dalam 24 jam dan -0.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

tism (TISM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.60K$ 38.60K $ 38.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.60K$ 38.60K $ 38.60K Bekalan Peredaran 987.18M 987.18M 987.18M Jumlah Bekalan 987,181,876.436393 987,181,876.436393 987,181,876.436393

Had Pasaran semasa tism ialah $ 38.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TISM ialah 987.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 987181876.436393. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.60K.