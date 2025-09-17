Titan Blaze (BLAZE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.068938 $ 0.068938 $ 0.068938 24J Rendah $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.068938$ 0.068938 $ 0.068938 24J Tinggi $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 Sepanjang Masa $ 53.93$ 53.93 $ 53.93 Harga Terendah $ 0.057319$ 0.057319 $ 0.057319 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -14.89% Perubahan Harga (7D) -95.52% Perubahan Harga (7D) -95.52%

Titan Blaze (BLAZE) harga masa nyata ialah $0.068938. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLAZE didagangkan antara $ 0.068938 rendah dan $ 1.54 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLAZE sepanjang masa ialah $ 53.93, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.057319.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLAZE telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -14.89% dalam 24 jam dan -95.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Titan Blaze (BLAZE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 93.03K$ 93.03K $ 93.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 93.03K$ 93.03K $ 93.03K Bekalan Peredaran 1.35M 1.35M 1.35M Jumlah Bekalan 1,349,502.849774094 1,349,502.849774094 1,349,502.849774094

Had Pasaran semasa Titan Blaze ialah $ 93.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLAZE ialah 1.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1349502.849774094. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 93.03K.