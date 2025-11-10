Titan Token Harga Hari Ini

Harga langsung Titan Token (TNT) hari ini ialah $ 0.00148962, dengan 0.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TNT kepada USD penukaran adalah $ 0.00148962 setiap TNT.

Titan Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 148,961, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M TNT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TNT didagangkan antara $ 0.00147875 (rendah) dan $ 0.00150586 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.127335, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00139214.

Dalam prestasi jangka pendek, TNT dipindahkan +0.69% dalam sejam terakhir dan +6.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Titan Token (TNT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 148.96K$ 148.96K $ 148.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 148.96K$ 148.96K $ 148.96K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Titan Token ialah $ 148.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TNT ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 148.96K.