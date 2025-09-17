Titanium22 Harga (TI)
Titanium22 (TI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, TI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Titanium22 ialah $ 43.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TI ialah 178.62T, dengan jumlah bekalan sebanyak 222222222222222.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.63K.
Pada hari ini, perubahan harga Titanium22 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Titanium22 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Titanium22 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Titanium22 kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ 0
|+11.82%
|60 Hari
|$ 0
|+46.33%
|90 Hari
|$ 0
|--
What is the project about? Titanium Games is a cutting-edge venture in the blockchain gaming realm, leveraging the potential of Ethereum blockchain to architect unique single and multiplayer games. We offer not just an immersive gaming experience, but also a reward system involving $Ti tokens, Ethereum, and rare NFTs. Our project is a harmonious fusion of traditional gaming elements and blockchain technology, ensuring seamless gameplay alongside on-chain transaction security. What makes your project unique? Our uniqueness lies in the bridging of Web 2.0 gaming structures with blockchain technology, capturing the advantages of both. We provide a gaming experience that’s engaging and rewarding, with off-chain gameplay for smooth user experience and on-chain transactions for transparency and security. Plus, our games are designed to cater to a diverse gaming community, from solo players to PVP enthusiasts, and we're committed to continually developing new games that enrich the Titanium ecosystem. History of your project. Conceived by a mysterious collective known as the SevenDevs, Titanium Games was created with the vision to revolutionize the blockchain gaming landscape. We anticipate a successful launch of our first game, Ti-Miner, and will continued to grow our game portfolio and innovate, fueled by our passion for creating unmatched gaming experiences and a sustainable tokenomics model. What’s next for your project? We're in the process of crafting our next games, each designed to complement the unique tokenomics of $Ti. Moreover, we're planning to introduce the Tithereum NFT with a limited supply of 1k, where holders stand to benefit from a 33% profit share from our Ethereum side of the Ti-Miner game. Our goal is to become the premiere gaming coin not just on earth, but extending to Mars. What can your token be used for? Our native $Ti tokens are at the core of the Titanium ecosystem. They can be used for participating in our games, earning rewards, and gaining access to exclusive features. $Ti tokens not only offer utility within the gaming ecosystem but also present an opportunity for holders to participate in the governance and future direction of Titanium Games, helping us shape the future of blockchain gaming.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.