Tokenomik TIWICAT (TWC)

Lihat cerapan utama tentang TIWICAT (TWC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:45:40 (UTC+8)
USD

TIWICAT (TWC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TIWICAT (TWC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 610.13K
$ 610.13K
Jumlah Bekalan:
$ 912.30T
$ 912.30T
Bekalan Edaran:
$ 910.82T
$ 910.82T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 611.12K
$ 611.12K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

TIWICAT (TWC) Maklumat

TIWI Content Access Token (TIWICAT) is the TIWI Ecosystem's token which facilitates access and settles payments for utilities in the Ecosystem. TIWICAT provides access to TiwiFlix and other utilities in the TIWI Ecosystem. The TiwiFlix is a decentralized video sharing and monetization DApp built to empower creators. The project is also heavily focused on education with the TIWI Academy posting out weekly education videos on YouTube which has over 6,000 subscribers.

Laman Web Rasmi:
http://tiwiecosystem.pro

Tokenomik TIWICAT (TWC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TIWICAT (TWC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TWC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TWC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TWC, terokai TWC harga langsung token!

TWC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TWC? Halaman ramalan harga TWC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

