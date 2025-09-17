TLX (TLX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.738412 Harga Terendah $ 0.02052682 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.96%

TLX (TLX) harga masa nyata ialah $0.03925768. Sepanjang 24 jam yang lalu, TLX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TLX sepanjang masa ialah $ 0.738412, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02052682.

Dari segi prestasi jangka pendek, TLX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Modal Pasaran $ 2.29M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.75M Bekalan Peredaran 58.34M Jumlah Bekalan 69,999,980.0

Had Pasaran semasa TLX ialah $ 2.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TLX ialah 58.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69999980.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.75M.