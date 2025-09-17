TN100x (TN100X) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00583127$ 0.00583127 $ 0.00583127 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.68% Perubahan Harga (1D) +0.54% Perubahan Harga (7D) -6.12% Perubahan Harga (7D) -6.12%

TN100x (TN100X) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TN100X didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TN100X sepanjang masa ialah $ 0.00583127, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TN100X telah berubah sebanyak +0.68% sejak sejam yang lalu, +0.54% dalam 24 jam dan -6.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TN100x (TN100X) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 793.74K$ 793.74K $ 793.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 944.69K$ 944.69K $ 944.69K Bekalan Peredaran 7.30B 7.30B 7.30B Jumlah Bekalan 8,683,375,401.189474 8,683,375,401.189474 8,683,375,401.189474

Had Pasaran semasa TN100x ialah $ 793.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TN100X ialah 7.30B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8683375401.189474. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 944.69K.