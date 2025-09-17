Apakah itu Toad Killer ($TOAD)

TOAD KILLER ($TOAD) is a cryptocurrency that has been created by a mysterious team of well-known figures in the crypto industry who have a history of the space. The team behind TOAD is unique and they have managed and funded some of the principles of the memetokens space. The goal of $TOAD is to demonstrate to the world that there is only one original project, and as their slogan says: "We already killed a dog" - so frogs and new memecoins are about to end when the king reappears. There's many hints on their launch and website that hint everyone who may be back of this mysterious project, specially when talking about killing dogs. The project has been launched with a stealth approach, much like the successful Shib project, and the team is relying on organic growth, with people discovering it and trying to unravel its mistery. They believe that $TOAD is the determination to create something that stops this new fever and demonstrate all the new meme-devs who is the leader on this area.

Toad Killer ($TOAD) Sumber Laman Web Rasmi

Toad Killer Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Toad Killer ($TOAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Toad Killer ($TOAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Toad Killer.

$TOAD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Toad Killer ($TOAD)

Memahami tokenomik Toad Killer ($TOAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $TOAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Toad Killer ($TOAD) Berapakah nilai Toad Killer ($TOAD) hari ini? Harga langsung $TOAD dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa $TOAD ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa $TOAD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Toad Killer? Had pasaran untuk $TOAD ialah $ 1.25M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran $TOAD? Bekalan edaran $TOAD ialah 420.69T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $TOAD? $TOAD mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $TOAD? $TOAD melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan $TOAD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $TOADialah -- USD . Adakah $TOAD akan naik lebih tinggi tahun ini? $TOAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $TOADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Toad Killer ($TOAD) Kemas Kini Industri Penting