Toadie Meme Coin Harga (TOAD)
--
--
+4.69%
+4.69%
Toadie Meme Coin (TOAD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOAD sepanjang masa ialah $ 0.114657, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, TOAD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Toadie Meme Coin ialah $ 57.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOAD ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.12K.
Pada hari ini, perubahan harga Toadie Meme Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Toadie Meme Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Toadie Meme Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Toadie Meme Coin kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ 0
|+9.05%
|60 Hari
|$ 0
|+7.19%
|90 Hari
|$ 0
|--
What is the project about? Toadie Meme Coin (TOAD) is a cryptocurrency launched on the Solana blockchain. TOAD has a current supply of 100,000,000 tokens, with 80% in circulation, while 10% of the supply is allocated for gaming, and 10% for platform operation + CEX listing. It is trading on Raydium with a $550k+ trade volume over the last 24 hours. What makes your project unique? Toadie Meme Coin ($TOAD) has an active and strong community of over 5500 holders! It has a presale on Raydium and was incubated by Gotbit hedge fund and Playbux. It is an NFT and community-driven gaming platform with 100% transparent Tokenomics, 0% Buy/Sell taxes, LP burnt, Contract revoked, SAFU verified Smart Contract. History of your project. $TOAD is a unique frog meme coin that combines the concepts of Frog, gaming, and NFT to create a powerful and exciting new token, placing community power and control at its core. $TOAD is a community-driven project built on the Solana blockchain. What’s next for your project? TOAD Token's roadmap has achieved significant milestones, including NFT launch, community building, Playbux incubation, and Gotbit hedge funds, launch of quests and the first game.. Additionally, the next step is to introduce strategic partnerships, more advanced games, and establish Adoption. What can your token be used for? TOAD Token serves as a genuine meme token, providing utility through NFT integration and gaming reward earning. Soon, more features will be added. These features promote organic and sustainable value growth within our community.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai Toadie Meme Coin (TOAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Toadie Meme Coin (TOAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Toadie Meme Coin.
Semak Toadie Meme Coin ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Toadie Meme Coin (TOAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TOAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.