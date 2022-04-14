Tokenomik tobi (TOBI)

Lihat cerapan utama tentang tobi (TOBI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
tobi (TOBI) Maklumat

Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media.

Laman Web Rasmi:
https://hellotobi.xyz

tobi (TOBI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk tobi (TOBI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 372.38K
Jumlah Bekalan:
$ 998.67M
Bekalan Edaran:
$ 998.67M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 372.38K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01800695
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00011552
Harga Semasa:
$ 0.00037055
Tokenomik tobi (TOBI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik tobi (TOBI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TOBI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TOBI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TOBI, terokai TOBI harga langsung token!

TOBI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TOBI? Halaman ramalan harga TOBI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.