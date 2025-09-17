Toby ToadGod (TOBY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.82% Perubahan Harga (1D) +1.77% Perubahan Harga (7D) -8.29% Perubahan Harga (7D) -8.29%

Toby ToadGod (TOBY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOBY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOBY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOBY telah berubah sebanyak -0.82% sejak sejam yang lalu, +1.77% dalam 24 jam dan -8.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Toby ToadGod (TOBY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.28M$ 8.28M $ 8.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M Bekalan Peredaran 377.99T 377.99T 377.99T Jumlah Bekalan 419,993,350,649,081.9 419,993,350,649,081.9 419,993,350,649,081.9

Had Pasaran semasa Toby ToadGod ialah $ 8.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOBY ialah 377.99T, dengan jumlah bekalan sebanyak 419993350649081.9. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.20M.