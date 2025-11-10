Todin Harga Hari Ini

Harga langsung Todin (TDN) hari ini ialah $ 0.00106013, dengan 3.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TDN kepada USD penukaran adalah $ 0.00106013 setiap TDN.

Todin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 154,948, dengan bekalan edaran sebanyak 146.17M TDN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TDN didagangkan antara $ 0.0010217 (rendah) dan $ 0.00107381 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00443116, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00060277.

Dalam prestasi jangka pendek, TDN dipindahkan +0.49% dalam sejam terakhir dan +15.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Todin (TDN) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Todin ialah $ 154.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TDN ialah 146.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 802285308.8540871. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 850.46K.