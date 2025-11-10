Tokenomik Todin (TDN)

Tokenomik Todin (TDN)

Lihat cerapan utama tentang Todin (TDN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:57:02 (UTC+8)
USD

Todin (TDN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Todin (TDN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 165.74K
Jumlah Bekalan:
$ 802.29M
Bekalan Edaran:
$ 146.17M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 909.67K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00443116
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00113536
Todin (TDN) Maklumat

Todin is a decentralized Web3-powered price comparison and rewards platform that enables users to compare products and prices across multiple e-commerce stores. Built on Cronos, it integrates affiliate marketing models to generate revenue and redistributes a portion of these earnings to users through spending rewards and staking incentives. The Todin platform aims to make smarter shopping decisions more accessible through automation and token-based incentives.

Laman Web Rasmi:
https://todin.app
Kertas putih:
https://todin.gitbook.io/whitepaper/

Tokenomik Todin (TDN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Todin (TDN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TDN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TDN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TDN, terokai TDN harga langsung token!

TDN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TDN? Halaman ramalan harga TDN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
