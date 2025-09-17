TOGE (TOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) +0.07% Perubahan Harga (7D) -0.73% Perubahan Harga (7D) -0.73%

TOGE (TOGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOGE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOGE telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan -0.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TOGE (TOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.68K$ 24.68K $ 24.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.68K$ 24.68K $ 24.68K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa TOGE ialah $ 24.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOGE ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.68K.