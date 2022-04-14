Tokenomik Toilet Dust (TOILET)
Toilet Dust (TOILET) Maklumat
Toilet Dust ($TOILET) is a meme coin created on the Sui blockchain, designed to add some humor and chaos to the crypto world while playing a key role in driving the growth and adoption of the Sui ecosystem. Unlike typical meme coins that focus solely on entertainment or speculation, $TOILET’s mission goes beyond just the jokes. It is committed to fostering a vibrant, active community that’s passionate about both crypto and fun, while encouraging new users to explore the Sui blockchain.
The project’s foundation is built on the idea that a thriving network benefits everyone—whether you're a crypto enthusiast, developer, or investor. By embracing the lighthearted and unpredictable nature of meme coins, $TOILET brings attention to the Sui ecosystem and attracts a diverse range of participants. As $TOILET grows, so does the network and its ecosystem, creating more opportunities for everyone involved.
In addition to just memes, $TOILET is actively working on expanding its presence across social media, building partnerships, and increasing its visibility in the crypto space. It’s about creating an inclusive environment where the community drives the project forward. So, whether you're in it for the laughs, the community, or the chance to be part of something new, Toilet Dust is here to make a splash—join the movement or get left behind!
Toilet Dust (TOILET) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Toilet Dust (TOILET), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Toilet Dust (TOILET): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Toilet Dust (TOILET) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TOILET yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TOILET yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
TOILET Ramalan Harga
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.