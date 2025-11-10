Tokabu Harga Hari Ini

Harga langsung Tokabu (TOKABU) hari ini ialah --, dengan 5.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TOKABU kepada USD penukaran adalah -- setiap TOKABU.

Tokabu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 18,029.55, dengan bekalan edaran sebanyak 420,000.00T TOKABU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TOKABU didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, TOKABU dipindahkan +0.64% dalam sejam terakhir dan -6.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Tokabu (TOKABU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.03K$ 18.03K $ 18.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.03K$ 18.03K $ 18.03K Bekalan Peredaran 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Jumlah Bekalan 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

Had Pasaran semasa Tokabu ialah $ 18.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOKABU ialah 420,000.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 4.2e+17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.03K.