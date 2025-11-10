Tokenize Xchange Harga Hari Ini

Harga langsung Tokenize Xchange (TKX) hari ini ialah $ 1.96, dengan 1.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TKX kepada USD penukaran adalah $ 1.96 setiap TKX.

Tokenize Xchange kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 156,964,532, dengan bekalan edaran sebanyak 80.00M TKX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TKX didagangkan antara $ 1.91 (rendah) dan $ 1.98 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 50.43, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.111255.

Dalam prestasi jangka pendek, TKX dipindahkan -0.45% dalam sejam terakhir dan -6.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Tokenize Xchange (TKX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 156.96M$ 156.96M $ 156.96M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 196.22M$ 196.22M $ 196.22M Bekalan Peredaran 80.00M 80.00M 80.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

