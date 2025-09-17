Tokenlon (LON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.613147 $ 0.613147 $ 0.613147 24J Rendah $ 0.622395 $ 0.622395 $ 0.622395 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.613147$ 0.613147 $ 0.613147 24J Tinggi $ 0.622395$ 0.622395 $ 0.622395 Sepanjang Masa $ 9.81$ 9.81 $ 9.81 Harga Terendah $ 0.371875$ 0.371875 $ 0.371875 Perubahan Harga (1J) +0.81% Perubahan Harga (1D) +0.34% Perubahan Harga (7D) +0.22% Perubahan Harga (7D) +0.22%

Tokenlon (LON) harga masa nyata ialah $0.621172. Sepanjang 24 jam yang lalu, LON didagangkan antara $ 0.613147 rendah dan $ 0.622395 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LON sepanjang masa ialah $ 9.81, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.371875.

Dari segi prestasi jangka pendek, LON telah berubah sebanyak +0.81% sejak sejam yang lalu, +0.34% dalam 24 jam dan +0.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tokenlon (LON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 76.52M$ 76.52M $ 76.52M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 86.89M$ 86.89M $ 86.89M Bekalan Peredaran 123.70M 123.70M 123.70M Jumlah Bekalan 140,451,028.838767 140,451,028.838767 140,451,028.838767

Had Pasaran semasa Tokenlon ialah $ 76.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LON ialah 123.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 140451028.838767. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 86.89M.