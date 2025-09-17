Apakah itu Tokenomy (TEN)

Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.

Tokenomy Ramalan Harga (USD)

TEN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Tokenomy (TEN)

Memahami tokenomik Tokenomy (TEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tokenomy (TEN) Berapakah nilai Tokenomy (TEN) hari ini? Harga langsung TEN dalam USD ialah 0.00864332 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TEN ke USD? $ 0.00864332 . Lihat Harga semasa TEN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Tokenomy? Had pasaran untuk TEN ialah $ 998.06K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TEN? Bekalan edaran TEN ialah 115.50M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TEN? TEN mencapai harga ATH sebanyak 0.545269 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TEN? TEN melihat harga ATL sebanyak 0.00141995 USD . Berapakah jumlah dagangan TEN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TENialah -- USD . Adakah TEN akan naik lebih tinggi tahun ini? TEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

