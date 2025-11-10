TokenOS AI Harga Hari Ini

Harga langsung TokenOS AI (TOS) hari ini ialah $ 0.00029328, dengan 65.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TOS kepada USD penukaran adalah $ 0.00029328 setiap TOS.

TokenOS AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 293,228, dengan bekalan edaran sebanyak 999.83M TOS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TOS didagangkan antara $ 0.00017364 (rendah) dan $ 0.00030292 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00056721, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008114.

Dalam prestasi jangka pendek, TOS dipindahkan -2.25% dalam sejam terakhir dan +21.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TokenOS AI (TOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 293.23K$ 293.23K $ 293.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 293.23K$ 293.23K $ 293.23K Bekalan Peredaran 999.83M 999.83M 999.83M Jumlah Bekalan 999,829,037.335709 999,829,037.335709 999,829,037.335709

