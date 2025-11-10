Tokeo Harga Hari Ini

Harga langsung Tokeo (TOKE) hari ini ialah $ 0.01034853, dengan 0.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TOKE kepada USD penukaran adalah $ 0.01034853 setiap TOKE.

Tokeo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 551,237, dengan bekalan edaran sebanyak 53.23M TOKE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TOKE didagangkan antara $ 0.00975016 (rendah) dan $ 0.01035572 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.081304, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00745933.

Dalam prestasi jangka pendek, TOKE dipindahkan +1.92% dalam sejam terakhir dan -12.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Tokeo (TOKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 551.24K$ 551.24K $ 551.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Bekalan Peredaran 53.23M 53.23M 53.23M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Tokeo ialah $ 551.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOKE ialah 53.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.04M.