Tokenomik Tokeo (TOKE)

Tokenomik Tokeo (TOKE)

Lihat cerapan utama tentang Tokeo (TOKE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:46:09 (UTC+8)
USD

Tokeo (TOKE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Tokeo (TOKE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 579.95K
$ 579.95K$ 579.95K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 53.23M
$ 53.23M$ 53.23M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.081304
$ 0.081304$ 0.081304
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00745933
$ 0.00745933$ 0.00745933
Harga Semasa:
$ 0.01090241
$ 0.01090241$ 0.01090241

Tokeo (TOKE) Maklumat

Tokeo is a multi-chain Power dApp, available on iOS and Android, with a wallet at its core.

It provides multiple features to users such as token swaps, Collectible trading, on/off-ramping, risk ratings, charting and descriptions, multiple other tooling

Enhanced User Experience Tokeo revolutionizes the user experience, offering extensive personalization options and supported by an intelligent push notification engine.

It introduces an exhilarating mobile-first approach that caters to Cardano users across the globe, ensuring seamless accessibility and engagement.

Unique Features Tokeo is set to unveil groundbreaking features that redefine the trading experience on mobile devices. Moreover, we've streamlined the onboarding process for new users, making it simpler and more intuitive without compromising security.

Our commitment extends to nurturing the Cardano ecosystem while seamlessly introducing the next generation of users. By facilitating direct on-chain interactions, Tokeo enables in-app token swaps and market-based collectible transactions, all within a native framework.

Laman Web Rasmi:
https://tokeopay.io
Kertas putih:
https://tokeo.gitbook.io/tokeo

Tokenomik Tokeo (TOKE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Tokeo (TOKE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TOKE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TOKE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TOKE, terokai TOKE harga langsung token!

TOKE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TOKE? Halaman ramalan harga TOKE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi