Market-Making and Liquidity Simply tokenizing assets is not enough – they need liquidity to be attractive. Tokery is actively building an on-chain RWA Marketplace with integrated Automated Market Making (AMM) optimized for real-world assets. Our approach includes:
AI-driven market making algorithms to minimize slippage (aiming for <0.5% even on typically illiquid assets). The AMM uses a constant product formula (x*y=k) like Uniswap, but with AI adjustments based on real-time demand, sentiment analysis (scraping news or social media for relevant signals), and macro conditions. This dynamic pricing is a unique differentiator.
A 0.3% trading fee on the marketplace, which undercuts many exchanges and improves cost efficiency for traders. Moreover, liquidity providers (LPs) earn 0.2% of each trade in Tokery’s native token as a reward, incentivizing deep liquidity. (This also drives token utility, see $TOFI below.)
Cross-listings and integrations: Tokery isn’t an isolated island. We are integrating with major Solana DEXs and aggregators so that any RWA token issued can be traded broadly in the Solana ecosystem. If someone wants to swap a Tokery token on Serum or Jupiter aggregator, they will be able to – Tokery will supply the needed market infrastructure. This openness contrasts with closed platforms that only allow trading in proprietary marketplaces.
Jurisdiction-based filtering on the marketplace to ensure offerings are only shown to eligible investors. This maintains compliance even in secondary trading – e.g., a U.S. unaccredited investor simply won’t see or be able to buy a token that was issued under Reg D for accredited investors. This kind of fine-grained control is appealing to institutions worried about secondary market compliance.
Traction and Credibility: (As of Q2 2025) Tokery is launching its platform and native token, and has already garnered industry attention. We’ve formed strategic partnerships (including participation in Solana’s hackathons and RWA consortiums) and are building a community of early adopters. Our team is composed of experts in blockchain, finance, and law (with backgrounds in top institutions – details can be shared separately). This interdisciplinary strength reduces execution risk. Moreover, public commentary from industry leaders in our materials (BlackRock, ARK Invest, etc.) underpins that we’re tackling a timely problem.
In comparison to other players:
Ondo Finance: Focused on tokenized funds (like tokenized treasuries) and primarily deals with accredited investors; it lacks AI automation and end-user tokenization tools.
Traditional Blockchains (Ethereum, Avalanche): They provide the base layer but not the integrated stack Tokery offers. For instance, Ethereum’s RWA activities rely on disparate dApps and suffer from higher fees and slower throughput Avalanche has fast finality but requires custom subnets for features like KYC (e.g., Deloitte’s subnet) which is not a universal solution. Tokery is chain-agnostic in usage but provides a holistic platform out-of-the-box, which these general layers do not.
Bottom line for investors: Tokery isn’t just another tokenization project; it’s aiming to be the infrastructure backbone for a tokenized economy. By uniting technology (AI + blockchain), compliance, and market mechanisms, Tokery creates high barriers to entry for competitors. As the $217T RWA market inevitably migrates on-chain, Tokery stands to capture significant value by being the most seamless and trusted gateway.
Tokery Finance (TOFI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Tokery Finance (TOFI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Tokery Finance (TOFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Tokery Finance (TOFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TOFI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TOFI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TOFI, terokai TOFI harga langsung token!
