Tokoin (TOKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00021615 $ 0.00021615 $ 0.00021615 24J Rendah $ 0.00028048 $ 0.00028048 $ 0.00028048 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00021615$ 0.00021615 $ 0.00021615 24J Tinggi $ 0.00028048$ 0.00028048 $ 0.00028048 Sepanjang Masa $ 0.177662$ 0.177662 $ 0.177662 Harga Terendah $ 0.00010356$ 0.00010356 $ 0.00010356 Perubahan Harga (1J) +2.50% Perubahan Harga (1D) +3.21% Perubahan Harga (7D) +107.17% Perubahan Harga (7D) +107.17%

Tokoin (TOKO) harga masa nyata ialah $0.00024113. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOKO didagangkan antara $ 0.00021615 rendah dan $ 0.00028048 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOKO sepanjang masa ialah $ 0.177662, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010356.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOKO telah berubah sebanyak +2.50% sejak sejam yang lalu, +3.21% dalam 24 jam dan +107.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tokoin (TOKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 451.41K$ 451.41K $ 451.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 482.55K$ 482.55K $ 482.55K Bekalan Peredaran 1.87B 1.87B 1.87B Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Tokoin ialah $ 451.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOKO ialah 1.87B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 482.55K.