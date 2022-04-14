Tokenomik Tokoin (TOKO)

Lihat cerapan utama tentang Tokoin (TOKO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Tokoin (TOKO) Maklumat

Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies.

At the heart of it all it’s our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation.

Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it’s NFT and as it’s utility and reward token.

Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it’s community

Laman Web Rasmi:
https://www.tokoin.io/
Kertas putih:
https://www.tokoin.io/whitepaper/Whitepaper.pdf?id=93463cf8ec8457c6c862

Tokoin (TOKO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Tokoin (TOKO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 495.74K
Jumlah Bekalan:
$ 2.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.87B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 529.95K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.177662
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00026497
Tokenomik Tokoin (TOKO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Tokoin (TOKO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TOKO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TOKO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TOKO, terokai TOKO harga langsung token!

TOKO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TOKO? Halaman ramalan harga TOKO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.