TOKPIE (TKP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.804066 $ 0.804066 $ 0.804066 24J Rendah $ 0.822377 $ 0.822377 $ 0.822377 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.804066$ 0.804066 $ 0.804066 24J Tinggi $ 0.822377$ 0.822377 $ 0.822377 Sepanjang Masa $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Harga Terendah $ 0.00005705$ 0.00005705 $ 0.00005705 Perubahan Harga (1J) -0.13% Perubahan Harga (1D) -0.26% Perubahan Harga (7D) +5.12% Perubahan Harga (7D) +5.12%

TOKPIE (TKP) harga masa nyata ialah $0.818421. Sepanjang 24 jam yang lalu, TKP didagangkan antara $ 0.804066 rendah dan $ 0.822377 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TKP sepanjang masa ialah $ 1.045, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005705.

Dari segi prestasi jangka pendek, TKP telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, -0.26% dalam 24 jam dan +5.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TOKPIE (TKP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 64.91M$ 64.91M $ 64.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 81.86M$ 81.86M $ 81.86M Bekalan Peredaran 79.29M 79.29M 79.29M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa TOKPIE ialah $ 64.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TKP ialah 79.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.86M.