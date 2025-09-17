Tomb (TOMB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00222651 $ 0.00222651 $ 0.00222651 24J Rendah $ 0.0026638 $ 0.0026638 $ 0.0026638 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00222651$ 0.00222651 $ 0.00222651 24J Tinggi $ 0.0026638$ 0.0026638 $ 0.0026638 Sepanjang Masa $ 17.82$ 17.82 $ 17.82 Harga Terendah $ 0.00200003$ 0.00200003 $ 0.00200003 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) +18.23% Perubahan Harga (7D) -1.65% Perubahan Harga (7D) -1.65%

Tomb (TOMB) harga masa nyata ialah $0.00263247. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOMB didagangkan antara $ 0.00222651 rendah dan $ 0.0026638 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOMB sepanjang masa ialah $ 17.82, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00200003.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOMB telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +18.23% dalam 24 jam dan -1.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tomb (TOMB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 807.07K$ 807.07K $ 807.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 807.07K$ 807.07K $ 807.07K Bekalan Peredaran 306.48M 306.48M 306.48M Jumlah Bekalan 306,482,020.6821851 306,482,020.6821851 306,482,020.6821851

Had Pasaran semasa Tomb ialah $ 807.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOMB ialah 306.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 306482020.6821851. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 807.07K.