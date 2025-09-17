Tomb Shares (TSHARE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 15.4 $ 15.4 $ 15.4 24J Rendah $ 18.42 $ 18.42 $ 18.42 24J Tinggi 24J Rendah $ 15.4$ 15.4 $ 15.4 24J Tinggi $ 18.42$ 18.42 $ 18.42 Sepanjang Masa $ 24,382$ 24,382 $ 24,382 Harga Terendah $ 7.93$ 7.93 $ 7.93 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +19.59% Perubahan Harga (7D) -11.83% Perubahan Harga (7D) -11.83%

Tomb Shares (TSHARE) harga masa nyata ialah $18.42. Sepanjang 24 jam yang lalu, TSHARE didagangkan antara $ 15.4 rendah dan $ 18.42 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TSHARE sepanjang masa ialah $ 24,382, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 7.93.

Dari segi prestasi jangka pendek, TSHARE telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +19.59% dalam 24 jam dan -11.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tomb Shares (TSHARE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 720.82K$ 720.82K $ 720.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Bekalan Peredaran 39.13K 39.13K 39.13K Jumlah Bekalan 65,585.45 65,585.45 65,585.45

Had Pasaran semasa Tomb Shares ialah $ 720.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TSHARE ialah 39.13K, dengan jumlah bekalan sebanyak 65585.45. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.21M.