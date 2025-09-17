Tombili the Fat Cat (FATCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.004584 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.80% Perubahan Harga (1D) +0.48% Perubahan Harga (7D) +4.45%

Tombili the Fat Cat (FATCAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FATCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FATCAT sepanjang masa ialah $ 0.004584, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FATCAT telah berubah sebanyak +0.80% sejak sejam yang lalu, +0.48% dalam 24 jam dan +4.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tombili the Fat Cat (FATCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Tombili the Fat Cat ialah $ 10.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FATCAT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.32K.